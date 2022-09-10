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Rusya, Ukrayna’nın iki şehrindeki birliklerini geri çekiyor

Rusya Savunma Bakanlığı, ordusunun kontrolü altında tuttuğu Ukrayna’nın Harkiv bölgesindeki İzyum ve Balakley şehirlerinden geri çekilmeye başladığını duyurdu.

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Rusya, Ukrayna’nın iki şehrindeki birliklerini geri çekiyor

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

​​​​​​​Açıklamada, Rus silahlı kuvvetlerinin “askeri operasyonun hedefine ulaşması için” Harkov bölgesine bağlı Balakleya ve İzyum şehirlerindeki birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarına yönlendirilmesi için bir çalışma gerçekleştirildiği kaydedildi. (AA)

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