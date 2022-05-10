Rusya, Ukrayna’yı vurmaya devam ediyor: 3 hipersonik füzeyle saldırdılar

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukraynalı yetkililer, Odesa kentine Rus güçlerinin saldırılarını artırdığını duyurdu. Yetkililer, en az 3 Kinzhal hipersonik füzenin isabet ettiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 70 günü aşkın bir süredir devam ederken, Rus güçlerinin Ukrayna’nın liman kenti Odesa’ya saldırıları artıyor.

Dün Rusya’da gerçekleşen ve İkinci Dünya Savaşı’nda elde edilen zaferin kutlandığı Zafer Günü’nde düzenlenen geniş katılımlı geçit töreni sonrasında Rus güçleri Odesa’ya saldırıların dozunu artırmıştı.



Ukraynalı yetkililer dün geceden beri devam eden saldırılarda en az 3 Kinzhal hipersonik füzenin Odesa’yı vurduğunu açıkladı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları sabaha kadar devam ederken bir AVM ve bir depoya isabet eden füzeler sebebiyle bir kişinin yaşamını yitirdiği ve 5 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Görüntülerde bölgeden duman ve alevlerin yükseldiği görülüyor.