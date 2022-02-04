Rusya ve Çin’den ABD’ye karşı birlik mesajı

Ukrayna krizi nedeniyle tansiyonun yükseldiği bir dönemde Pekin’de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çinli mevkidaşı Şi, Batı’ya karşı birlik mesajı verdi. İki ülke yayınladıkları ortak açıklamayla, ABD’nin Avrupa ve Asya Pasifik bölgesine füze sistemleri yerleştirmesine karşı olduklarını, renkli devrim girişimlerine ve dış müdahalelere karşı işbirliğini güçlendireceklerini vurguladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pekin Kış Olimpiyatları için Çin'e giderken, iki ülke ortak açıklamayla ABD'ye karşı birlik mesajı verdi.

Çin ve Rusya'nın ortak açıklamasında, iki ülkenin ABD'nin Avrupa ve Asya Pasifik bölgesine füze sistemleri yerleştirmesine karşı olduğu belirtildi ve ABD'ye füze konuşlandırma planından vazgeçme çağrısı yer aldı.

ABD'nin biyolojik savaş programıyla ilgili ciddi endişeleri olduğunu aktaran iki ülke, nükleer savaş riskini azaltmak için yeni adımlar atılmasını istediklerini ifade etti.

RENKLİ DEVRİMLERE KARŞI İŞBİRLİĞİ

NATO'nun genişlemesine karşı çıktıklarını kaydeden Rusya ve Çin'in ortak açıklamasında, iki ülkenin renkli devrim girişimlerine ve dış müdahalelere karşı işbirliğini güçlendirecekleri kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Çin'in Ukrayna konusunda Rusya'ya, Rusya'nın da Tayvan konusunda Çin'e destek verdiği vurgulandı.

PUTİN VE Şİ PEKİN’DE GÖRÜŞTÜ

Rusya lider Putin, Pekin'e indikten kısa bir süre sonra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Putin görüşmede Çinli mevkidaşı Şi'ye Olimpiyat törenine daveti için teşekkür etti.

Şi de Rusya ve Çin’in temel çıkarların korunması konusunda kararlı bir şekilde birbirlerini desteklediklerini ifade etti.

İkili askeri işbirliğinin de görüşüldüğü toplantıda, Rusya'dan Çin'e doğalgaz arzına ilişkin yeni anlaşmanın da gündeme geldiği bildirildi.

LAVROV: ABD’NİN İDDİALARI SAÇMALIK

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Moskova'nın sahte videolar yayınlayarak Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığı iddiasını reddetti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını haklı çıkarmak için sahte videolar üreteceğine dair kanıtlar olduğunu ifade ederek, “Rusların muhtemelen bir işgal bahanesi uydurmak isteyeceklerine dair bilgimiz var” demişti.

Rus haber ajansı Ria'ya göre Lavrov, bu iddiayı “saçmalık” olarak niteledi.

Son aylarda Ukrayna sınırına on binlerce asker konuşlandıran Rusya, bu ülkeyi işgal etmek istemediğini ancak NATO'nun bölgedeki faaliyetlerine son vermesi gerektiğini söylüyor.

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