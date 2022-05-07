Rusya, Zafer Günü’nde gövde gösterisine hazırlanıyor

Rusya için büyük tarihi öneme sahip olan Nazi Almanyası’na karşı zaferin yıldönümü, Ukrayna’da süren savaş nedeniyle bu yıl özel bir öneme sahip. Rus ordusu, bugün binlerce askerle Kızıl Meydan’da Zafer Günü’nün provasını yaptı.

Sozcu.com.tr

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Rusya'da 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı zaferin yıldönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü için hazırlıklar sürüyor.

Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni provası, bugün binlerce askerin katılımıyla yapıldı. Rus ordusunun birçok biriminin katıldığı tören provası, özellikle Ukrayna'daki savaş sürerken Rusya'nın askeri gücü açısından Batı'ya gözdağı niteliği taşıyor.

Batı basınında Rusya'nın 9 Mayıs'ta Ukrayna'daki işgale son vereceği ya da resmen bir savaş ilan edeceği iddiaları nedeniyle Moskova'daki Zafer Günü, bu yıl ayrı bir öneme sahip. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de törende önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

KIYAMET UÇAĞI DA TÖRENDE YER ALACAK

Sovyetler Birliği’nin 9 Mayıs 1945’te Nazilere karşı kazandığı zaferi her yıl görkemli törenlerle kutlayan Rus ordusu, bu yılki kutlamalar için Kızıl Meydan'da kıyafetli prova gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, tören provasına 11 bin askerin ve 131 adet modern askeri donanımın yanı sıra T-34-85 tanklarının katıldığını belirtti. Provaya Rus Hava Kuvvetleri de 77 uçak ve helikopterle katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in “Kıyamet Uçağı” veya “Uçan Kremlin” olarak adlandırılan İlyuşin II-80 de tören provasında yerini aldı. İlyuşin Il-80, bir nükleer savaşın patlak vermesi halinde Putin’in savaşı yönetmeye devam etmesine izin verecek acil durum ekipmanına sahip Rus yapımı bir uçak olarak biliniyor.

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