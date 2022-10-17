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Rusya’da askeri uçak düştü

Rusya'nın güneyindeki Yeysk kentinde askeri bir uçak motor arızası nedeniyle bir apartmana düştü.

Yayınlanma: 18:56 - 17 Ekim 2022 Güncellenme:
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Rusya’da askeri uçak düştü

Rusya’nın Yeysk kentinde meydana gelen uçak kazasının ardından bir apartmanda yangın çıktı.

Eğitim uçuşu için havalanan Su-34 bombardıman uçağının motorlarından birinin alev alması sonucu düştüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, iki pilotunun Acil durum fırlatma sistemini çalıştırarak paraşütle uçaktan atladıklarını duyurdu.

Uçağın düştüğü bölgede 15 kadar dairenin hasat gördüğü belirtildi, can kaybı olup olmadığı konusunda henüz bilgi verilmedi.

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