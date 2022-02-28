Rusya’da stratejik füzeler savaş pozisyonuna geçirildi

Ukrayna'ya saldırı kararıyla tüm dünyada tepkilerin hedefi olan Rusya lideri Putin, nükleer güçleri özel alarm durumuna geçirmesinin ardından bugün de orduya stratejik füzeleri savaş pozisyonuna getirme talimatı verdi. Ekonomi kurmaylarıyla yaptırımları görüşen Putin, Batı’yı “Yalanlar İmparatorluğu” diye niteledi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna işgalinin 5. gününde Belarus'taki ateşkes görüşmeleri sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin orduya stratejik füzelerin en üst düzey alarm durumuna geçirilmesi talimatı verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkedeki stratejik füzelerin yanı sıra Kuzey ve Pasifik filolarının savaş durumuna geçtiğini duyurdu.

Putin’in, dün Rus Nükleer Caydırıcı Kuvvetleri'ne yüksek alarma geçme emri vermesi, Rusya’nın nükleer kartını devreye sokabileceği yönünde endişelere yol açmıştı.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, son talimatla ilgili olarak “Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Pasifik Filoları ve Uzun Menzilli Havacılık Komutanlığı daha fazla personelle muharebe görevi yürütecek” dedi.

PUTİN: BATI, YALANLAR İMPARATORLUĞU

Kremlin'den yapılan açıklamadaysa, bugün ekonomi yöneticileriyle Batılı ülkelerin yaptırımlarına karşı toplantı düzenleyen Putin'in Batı'yı “Yalanlar İmparatorluğu” diye nitelediği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da, “Kiev’deki rejimin askeri eylemleri ve Donbas sakinlerinin sistemli bir şekilde yok edilmesi 8 yıl sürdü. Bu savaşta 14 binden fazla insan, yüzlerce çocuk öldü. Buna son verilmesi gerekiyordu. Kiev rejiminin Rusya’ya yönelik sonu gelmeyen tehditlerine bir son verilmesi gerekiyordu. Rusya da bunu yapacak” diye konuştu.

Ayrıca Rusya'nın devlet havacılık kurumu Rosaviatsiya, 36 ülkeye uçuşları yasakladı. Söz konusu 36 ülke içinde, Rusya’ya hava sahasını kapatan Avrupa ülkeleriyle Kanada'nın da yer aldığı belirtildi.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kanada'nın Rusya Büyükelçisi ülkedeki temsilcilikler önünde düzenlenen Rusya karşıtı eylemler nedeniyle bakanlığa çağrıldı.

ABD, BELARUS ELÇİLİĞİNDEKİ FAALİYETLERİNİ ASKIYA ALDI

Batı'nın Rusya üzerindeki baskısı yoğunlaşırken ABD, Rusya'nın müttefiki Belarus'taki büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Moskova'daki acil görevi olmayan ABD diplomatlarının da dilerlerse ülkeden ayrılabileceğini söyledi.

Slovakya ise, 15,4 milyon euro değerindeki hava savunma sistemlerinin ve tanksavar füzelerin Ukrayna'ya teslim edildiğini duyurdu.

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