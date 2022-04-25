Rusya’dan ABD’ye uyarı: Ukrayna’ya silah göndermeyin

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ek askeri yardım açıklaması, Moskova yönetimi içerisinde kızgınlık yarattı. Moskova'nın Washington büyükelçisi Rus devlet televizyonuna verdiği demeçte, Rusya'nın ABD'yi Ukrayna'ya daha fazla silah göndermemesi konusunda uyardığını ve diplomatik nota gönderdiğini söyledi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde ikinci aya girilirken, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik silah yardımı Moskova hükümetini kızdırmaya devam ediyor.

Moskova’nın Washington büyükelçisi Rus devlet televizyonuna verdiği demeçte, Rusya’nın ABD’yi Ukrayna’ya daha fazla silah göndermemesi konusunda uyardığını söyledi.

Anatoly Antonov, Rossiya 24 TV kanalıyla yaptığı röportajda, “ABD’nin Ukrayna’ya silah göndermesinin kabul edilemezliğini vurguladık ve bu uygulamaya son verilmesini talep ettik.” dedi.

‘DURUMU DAHA DA KÖTÜLEŞTİRİR’

Antonov, Washington’a Rusya’nın endişelerini dile getiren resmi bir diplomatik nota gönderildiğini söyledi. ABD’den bu tür silah tedarikinin durumu daha da kötüleştireceğini ve çatışmanın risklerini artıracağını vurguladı.

Washington’un üst düzey diplomatı ve savunma sekreteri Pazar günü geç saatlerde Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodomyr Zelenskiy ile bir araya gelerek, Zelenskiy hükümeti ve bölgedeki diğer ülkeler için 713 milyon dolar değerinde yeni yardım sözü verdi.

Nisan ayının başlarında, ABD Başkanı Joe Biden, sağlanan sistemlerin kapsamını ağır topçuları içerecek şekilde genişleterek Ukrayna’ya ek 800 milyon dolarlık askeri yardım yapılacağını duyurmuştu.

ZELENSKİY BASKILARINI SÜRDÜRÜYOR

Zelenskiy, ABD’li ve Avrupalı ​​liderlerden Kiev’e daha ağır silah ve teçhizat tedarik etmeleri için baskısını sürdürüyor.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgali binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, Rusya ile ABD arasındaki gerilimi de artırdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Ukrayna’yı Rusya’yı tehdit etmek için kullanması ve Moskova’nın Rusça konuşan insanlara yönelik zulme karşı savunmak zorunda kalması nedeniyle Ukrayna’daki “özel askeri operasyonun” gerekli olduğunu söylemişti.

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