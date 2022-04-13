Rusya’dan ABD’ye yaptırım

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin yaptırımlarına karşılık olarak ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin 398 üyesine yaptırım kararı aldı. Bakanlık ayrıca, Kanada tarafından Rus parlamentosu üyelerine uygulanan yaptırımlara karşılık olarak 87 Kanadalı senatörün yaptırım listesine alındığını açıkladı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarıyla birlikte ABD tarafından Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma üyesi 328 milletvekiline karşı alınan yaptırım kararına Rusya'dan misilleme geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Kongresinin 398 üyesine yaptırım kararı alındığı belirtilerek şöyle denildi:

* Joe Biden yönetimi tarafından 24 Mart’ta Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Dumasının 328 milletvekiline karşı uygulanan Rusya karşıtı yaptırım dalgasına karşılık olarak, daha önce ‘kara listeye' alınan Rus parlamenterlerle birlikte fiilen tüm parlamento üyelerini kapsadığı dikkate alınarak aynı şekilde ABD Temsilciler Meclisi’nin 398 üyesine kısıtlamalar getiriliyor.

* ABD Kongresi’nin alt meclisinin komitelerinin liderliği ve başkanları da dahil olmak üzere bu kişiler Rusya’nın önleme listesine sürekli olarak dahil ediliyor.

PELOSI’YE DAHA ÖNCE YAPTIRIM UYGULANMIŞTI

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin daha önce yaptırım listesine alındığı bu doğrultuda ismi açıklanan ABD Kongresinin 398 üyesinin “karşılıklılık” ilkesi doğrultusunda yaptırımlara tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, yaptırım listesine alınan ABD Temsilciler Meclisi'nin 398 üyesinin isimlerine yer verilirken, ABD yaptırımlarına karşılık Rusya'nın da karşı önlemlerini daha da genişletilebileceği ifade edildi.

KANADA’YA DA YAPTIRIM GELDİ

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Kanada’nın Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’ne uyguladığı yaptırımlara Rusya’dan karşılık geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kanada parlamentosunun üst kanadı Senato’nun 87 üyesinin yaptırım listesine dahil edildiği ve Rusya'ya girişlerinin engelleneceği duyuruldu.

Açıklamada, “Bu kişiler ulusal çıkarlarımıza aykırı olarak mevcut ABD yönetiminin Rusofobik politikalarının ön saflarında yer almaya çalışan Ottawa’nın düşmanca adımlarına cevaben listeye kalıcı olarak dahil ediliyor” denildi.

Açıklamada ayrıca, Kanada'nın aynı politikaları sürdürmesi durumunda Rusya-Kanada ilişkilerine daha fazla zarar verilebileceği ifade edildi.

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