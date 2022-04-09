Rusya’dan dikkat çeken hamle: Ukrayna işgaline yeni komutan atadı

Ukrayna savaşında beklediği ilerlemeyi sağlayamadığı belirtilen Rusya’nın işgalin başına Güney Askeri Bölge Komutanı General Aleksandır Dvornikov’u getirdiği bildirildi. Suriye’deki savaşta da görev alan Rus komutanın dün Kramatorsk kentinde tren istasyonuna düzenlenen ve 50’den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırının da emrini verdiği iddia ediliyor. Batılı bir yetkili, Rusya’nın temel hedefinin 2. Dünya Savaşı’ndaki zaferin kutlandığı 9 Mayıs’a kadar Ukrayna’da askeri bir başarı elde etmek olduğuna dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ukrayna'da 45. güne giren Rus işgalinin bilançosu dün ülkenin doğusundaki Kramatorsk kentinde tren istasyonuna düzenlenen kanlı saldırıyla daha da ağırlaşırken, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunda önemli bir değişikliğe gittiği belirtildi.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Batılı bir yetkili, Ukrayna savaşında beklediği başarıyı kazanamadığı ve ağır kayıplar verdiği söylenen Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı yürüten askeri ekibi yeniden organize ettiğini duyurdu. Buna göre Rusya, Ukrayna'daki operasyonun başına Güney Askeri Bölge Komutanı General Aleksandır Dvornikov'u getirdi.

“HEDEF, 9 MAYIS’A KADAR ASKERİ BAŞARI KAZANMAK”

Adını açıklamayan Batılı kaynak, Dvornikov'un Rusya'nın Beşar Esad yönetimine destek verdiği Suriye'deki savaşta da yer aldığını belirterek “Bu komutan Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarında büyük deneyime sahip” dedi. Dvornikov'un Rusya lideri Vladimir Putin’in desteklediği bir isim olduğunu ifade eden Batılı yetkili, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki zaferin kutlandığı 9 Mayıs'a kadar Ukrayna'da askeri bir başarı elde etmeyi hedeflediğini kaydetti.

Yetkili, büyük askeri gücüne rağmen Ukrayna ordusu karşısında ilerlemekte başarılı olamayan Rusya'nın savaşta yer alan askeri birimleri arasında koordinasyonu arttırmak amacıyla böyle bir adım attığını da sözlerine ekledi.

“YENİ KOMUTAN, DÜNKÜ KANLI SALDIRININ EMRİNİ VERDİ”

Rusya, geçen ay sonunda İstanbul'da düzenlenen ateşkes görüşmelerinin ardından başkent Kiev ve çevresinden çekilerek Moskova yanlısı ayrılıkçıların kısmen kontrolü elinde tuttuğu Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine yoğunlaşacağını açıklamıştı.

Öte yandan dün ülkenin doğusundaki Kramatorsk kentinde bir tren istasyonuna düzenlenen ve 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırı, savaştaki en kanlı olaylardan biri oldu. Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk’tan çıkmaya çalışan sivillerin bulunduğu tren istasyonuna düzenlenen saldırı sonrasında Ukrayna ve Rusya birbirlerini suçluyor.

Bazı Batılı yetkililere göre, Ukrayna operasyonlarının yönetimini devralan Dvornikov, dünkü saldırının da emrini veren isimdi.

İlginizi Çekebilir Kramatorsk'taki tren istasyonu saldırısında can kaybı yükseldi

İlginizi Çekebilir Türkiye'den Rusya ve Ukrayna'ya çağrı