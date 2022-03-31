Rusya’dan NATO tepkisi: Kabul edilemez

Çin'de bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve NATO'nun, Afganistan'a komşu ülkeler ve Orta Asya'ya konuşlanmasının kendileri için kabul edilemez olduğunu ifade etti.

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Afganistan’a komşu ülkelerin dışişleri bakanları toplantısı için Çin’de bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve NATO hakkında açıklamalarda bulundu.

Lavrov şu ifadeleri kullandı:

* Daha önce de belirttiğimiz gibi ABD ve NATO'nun askeri altyapılarını veya onlara hizmet eden Afganları komşu ülkelere, özellikle de Orta Asya'ya konuşlandırmasının kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz.

* Bu tür planlar bölge ülkelerinin güvenlik çıkarlarına ve Kolektif Güvenlik Örgütü'nün yasal belgelerinden doğan yükümlülüklerine aykırıdır. (İHA)

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