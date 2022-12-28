Rusya’dan Sırbistan’a Kosova desteği

Kremlin sözcüsü Peskov, "Kosova konusunda Sırbistan'ı destekliyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın, Kosova ile Sırbistan arasında gerginlikte “yıkıcı etki” yarattığına yönelik suçlamaları reddederek “Sırpların haklarının nasıl sağlandığına dair gelişmeleri yakından izliyoruz. Atılan adımlar konusunda Belgrad’ı destekliyoruz” dedi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Sırbistan ile Kosova arasında yükselen tansiyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gerginliğe ilişkin Rusya’ya yönelik bölgeden gelen suçlamaları kabul etmediklerini belirten Peskov, “Sırbistan egemen bir ülkedir ve Rusya’nın burada yıkıcı bir etkisini aramak da yanlıştır. Sırbistan doğal olarak zor koşullarda birlikte yaşayan Sırpların haklarını koruyor ve bu haklar ihlal edildiğinde sert tepki veriyor” diye konuştu.

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic’in gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon yükselmişti. Pantic’in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık’tan bu yana Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.

Avrupa Birliği (AB), NATO ve ABD, Kosova’nın kuzeyindeki gerginliğin azaltılması ve barikatların kaldırılması çağrısı yapmış; Sırbistan, NATO’nun Kosova Barış Gücüne (KFOR) Sırp ordusu ve polisinin Kosova’nın kuzeyinde konuşlandırılması için talepte bulunmuştu.

Sırbistan, 2008’de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011’de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor. (AA)

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