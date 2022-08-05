Rusya’dan Türkiye’nin olası Suriye operasyonuyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşme öncesinde Kremlin'den Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon hazırlıklarıyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

Sozcu.com.tr

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Kremlin, Türkiye’nin Suriye konusunda haklı güvenlik endişeleri olduğunu ve bunları dikkate alacaklarını açıkladı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Suriye’nin toprak ve siyasi bütünlüğünü tehlikeye atabilecek adımlardan kaçınmanın önemli olduğunu” söyledi.

Suriye’de Beşar Esad yönetimini destekleyen Rusya, daha önce, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik olası operasyonuna karşı çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek. İki hafta içinde ikinci kez bir araya gelecek iki liderin, Suriye gündemini de ele alması bekleniyor.

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