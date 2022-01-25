Rusya’dan Ukrayna sınırında savaş hazırlığı

Rusya ile ABD ve NATO arasında Ukrayna konusunda artan gerilim restleşmeye dönüştü. ABD’nin 8500 askeri teyakkuza geçirdiğini açıklamasının ardından Rusya da Ukrayna sınırında 6 bini aşkın askerle savaşa hazırlık için inceleme başlattı.

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Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri bölgede 6 binden fazla birlikle savaşa hazırlık için inceleme başlattığı bildirildi.

Rus RIA haber ajansı, askeri yetkililere dayandırdığı haberde ülkenin güneyindeki askeri bölgede savaş hazırlığı için incelemeler yürütüldüğünü aktardı.

KREMLİN: ENDİŞEYLE İZLİYORUZ

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Washington’ın Ukrayna'yla ilgili açıklamalarının gerilimi tırmandırdığını ve ABD’nin Avrupa’da 8500 asker konuşlandırmaya hazır olduğu yönündeki açıklamasını endişeyle izlediklerini belirtti.

Peskov, ABD ve NATO'nun adımlarının Ukrayna krizini körüklediğini kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby, gerekirse Ukrayna'ya konuşlandırmak üzere 8 bin 500 askerin teyakkuza geçirildiğini açıklamıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, dün Rusya’nın Ukrayna sınırında birliklerini artırmasına karşılık olarak birliğin Doğu Avrupa’ya daha fazla gemi ve savaş uçağı gönderdiğini ve askeri güçleri hazırda tuttuklarını söylemişti.

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