Rusya’dan ‘Ukrayna’yı ilhak’ sinyali

Rusya’nın Ukrayna işgali 98 günü geride bırakırken Rusya’dan Ukrayna planlarına dair önemli bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna'da Rusya'nın kontrol altına aldığı bölgelerin geleceğiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Rusya Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı milletvekili Leonid Slutski, gelecek ay başında Ukrayna'da Rus ordusunun kontrolündeki bölgelerin Rusya'ya katılması için referandum düzenlenebileceğini söyledi. Ukrayna'yla son dönemde duran barış görüşmelerine de katılan Slutski, ”Temmuzda bir referandum yapılma ihtimali olduğunu düşünüyorum” dedi.

Rus vekil, ”Oylamaların nerede yapılacağına dair tahminde bulunmayacağım ama kurtarılan bölgelerin aynı zamanlarda referandum yapacağını tahmin ediyorum” diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, daha önce Rusya’nın Ukrayna'da ele geçirdiği Herson ve Zaporijya gibi kentlerde bağımsızlık referandumu yapmayı planladığını öne sürmüştü. Rusya'nın Ukrayna'da kontrol ettiği bölgeleri ilhak etmeye hazırlandığı iddiaları da tartışma yaratmıştı. Herson’da Ukrayna para birimi yerine Rus rublesi kullanılmaya başlaması da bu iddiaları güçlendirmişti.

Rusya destekli ayrılıkçıların bulunduğu Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine taarruz başlatan Rus ordusu, son dönemde bölgede çok sayıda bölgeyi ele geçirdi.

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