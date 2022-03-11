Rusya’dan yaptırımlara karşı hamle! Türkiye ile aktif çalışma başlatıldı

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS), temel ihtiyaç mallarının ülkeye temini için Türkiye, Azerbaycan ve İran ile aktif çalışmalar başlattığını duyurdu.

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Ukrayna’ya saldıran Rusya’ya birçok ülke tarafından yaptırım uygulanıyor. Rusya da bu yaptırımların etkisini en aza indirebilmek için bazı adımlar atıyor.

Bu kapsamda Rusya, temel ihtiyaç mallarının temini için aralarında Türkiye’nin de olduğu birkaç ülkeyle aktif çalışma başlattı.

“ÖNCELİKLİ PROSEDÜR BELİRLENDİ”

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

* Bir dizi Batı ülkesinin Rusya'ya uyguladığı hasımca tedbirlerin olumsuz sonuçlarını minimize etme amacıyla üst düzey çalışma moduna geçildi.

* Gümrük makamları, ana çabalarını, Rusya'nın iç pazarını bir an önce gıda, ilaç, teknolojik ve endüstriyel ekipman gibi temel ihtiyaç mallarıyla doygunluğa ulaştırma görevi üzerinde yoğunlaştırdı.

* Şimdiden gıda, ilaç, aşı ve dezenfektanlarla ilgili gümrük işlemlerinde öncelikli prosedür belirlendi.

ARALARINDA TÜRKİYE DE VAR

Türkiye, Azerbaycan ve İran'dan demiryolu ve denizyolu ile mal arzını artırmak için aktif çalışmaların başlatıldığı kaydedilen açıklamada, “Öncelikler arasında, Çin ile iş birliğini güçlendirmek, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Batı yaptırımlarına katılmayan diğer ülkelerle iş birliğini geliştirmek var” denildi.

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