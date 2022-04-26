Rusya’nın Dünya Turizm Örgütü üyeliği askıya alınabilir

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, Rusya'nın üyeliğinin yapılacak oylamada askıya alınacağını umduğunu açıkladı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü yarın ilk Olağanüstü Genel Kurulunu düzenleyerek Rusya'nın üyeliğinin askıya alınıp alınmaması için oylama yapılacak.

BM Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili yaptığı açıklamada, üye ülkelerin yarın yapılacak özel bir oylamada Rusya’nın üyeliğinin askıya alınması lehinde oy kullanmalarını umduğunu aktardı.

Pololikashvili “Herhangi bir çekimserlik korkuyla motive olur. Savaş karşısında korkmamalıyız, savaşa karşı dayanışma göstermeliyiz, iki aydır başka bir ülkeyi bombalayan bir ülkenin hakkının askıya alınmasından bahsediyoruz” dedi.

KARAR SEMBOLİK SONUÇLAR DOĞURABİLİR

Rusya'nın turizm örgütü üyeliğinin askıya alınması için 160 üye devletin 3'te 2 çoğunluğu askıya alınmayı desteklemesi gerektiği bildirildi. Rusya'nın üyeliğinin askıya alınması halinde, Rusya turizmi teşvik etmek için teknik destek sağlayan bu örgüte katılımını geçici olarak kaybedecek. Bu, Rusya için sembolik sonuçlar doğurabilecek bir önlem olarak görülüyor.

SEYAHAT FİYATLARININ ARTMASI BEKLENİYOR

Örgüt, Ukrayna’daki çatışmanın küresel turizmin canlanması üzerinde olumsuz etkileri olacağını ve turizm gelirlerinde 14 milyar dolara varan kayıplara ve seyahat fiyatlarında artışa neden olabileceğini tahmin ediyor.

Öte yandan BM Genel Kurulu 7 Nisan'da Rusya’nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğini askıya almıştı.

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