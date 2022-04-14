Rusya’nın Karadeniz’deki amiral gemisinde büyük patlama
Rusya, Karadeniz filosunun amiral gemisi olan Moskova'nın patlama sonucu ağır hasar aldığını açıkladı. Ukraynalı yetkililer daha önce Rus donanmasının Karadeniz'deki yönetim merkezi olan geminin seyir füzeleriyle vurulduğunu iddia etmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’deki bir kruvazör gemisinin meydana gelen patlama sonucu ağır hasar aldığını açıkladı. Moskova isimli gemideki mürettebatın tahliye edildiği ve olayın soruşturulduğu belirtildi.
Ukraynalı yetkililer daha önce Rus donanmasının Karadeniz’deki amiral gemisi olan Moskova’nın seyir füzeleriyle vurulduğunu iddia etmişti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, “Yılan Adası’nı kuşatan Moskova isimli gemi vuruldu” demiş, Odessa Valisi Maksim Marçenko da “Neptün roketleri Rus gemisine ağır hasarlar verdi. Yaşasın Ukrayna” ifadelerini kullanmıştı.
Gemi, Rusya’nın 24 Şubat’ta başlayan Ukrayna'daki işgalinin ilk günlerinde, Yılan Adası’na yönelik saldırılarda yer almıştı. Ukrayna basını, kruvazörün 8 yıl önce de Rusya'nın Kırım’ı ilhakı sırasında kullanıldığını aktardı. Gemi, Suriye'deki savaşta Rusya’ya ait Hmeymim Hava Üssü’nün korunmasında da önemli rol oynamıştı.
186 metre uzunluğundaki gemi 2000’de Karadeniz filosunun kalbi olmuştu. Gemide gemisavar füzeleri ve S-300 hava savunma sistemi bulunuyor.