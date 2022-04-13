Rusya’nın tehditlerine rağmen İsveç’ten NATO adımı

Bir süredir Rusya'nın NATO'ya katılımı konusunda uyarılarda bulunduğu İskandinav ülkeleri tehditlere rağmen geri adım atmadı. Finlandiya'nın ardından İsveç'in de NATO üyeliği için harekete geçtiği öne sürüldü.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 49’uncu gününde, bir süredir Rusya’nın NATO’ya katılımı konusunda uyarılarda bulunduğu İskandinav ülkelerinden yeni bir adım geldi.

İsveç’in de Finlandiya’nın ardından NATO’ya katılmaya hazır olduğu iddia edildi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson’ın, ülkenin bu yıl Haziran ayına kadar Atlantik ötesi ittifaka katılması için istekli olduğu belirtildi.

Andersson bugün yaptığı açıklamada, ‘İsveç’in güvenliği için üstümüze düşeni yapacağız” ifadelerinde bulundu.

‘HAFTALAR İÇERİSİNDE BAŞLAYACAK’

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de NATO üyeliği sürecinin ‘haftalar’ içerisinde yürürlüğe gireceğini vurgularken, “Finlandiya ve İsveç’in güvenlik tercihlerinin benzer olmasının gelecekte önemli olacağını” söyleyerek iki ülkenin NATO üyeliğiyle ilgili sinyalleri verdi.

Marin, “NATO üyelik sürecinin ardından Rusya’dan gelebilecek hamlelere hazırız.” da dedi.

İsveç merkezli Sevnska Dagladet gazetesi de İsveç’in önümüzdeki günlerde NATO üyeliği için harekete geçeceğini öne sürdü.

Finlandiya dışişleri bakanlığı, bugün yayınlanan ve ‘temelde değişen’ güvenlik ortamını inceleyen hükümet tarafından hazırlanan bir raporun parlamentodan geçeceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılması durumunda Rusya’nın kendi önlemleriyle durumu yeniden dengeleyeceğini belirtmiş, Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova da katılım kararının askeri ve siyasi sonuçları olacağını söylemişti.

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