Rusya’yla ilgili çarpıcı iddia! 60 bin asker…

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’nın gizli seferberlik ilan ettiğini ve para karşılığında tecrübeli 60 bin kişiyi silah altına almaya hazırlandığını iddia etti.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 40'ıncı gününde devam ederken, Ukrayna'da ağır kayıplar veren Rusya'nın ülkede gizli seferberlik ilan ettiği ve para karşılığında tecrübeli 60 bin kişiyi silah altına almaya hazırlandığını iddia edildi.

DAĞISTAN, KRASNADOR, PERM BÖLGESİNDEN SEÇİLECEK

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Donetsk ve Lugansk bölgelerinde 7 düşman saldırısı geri püskürtüldü. 2 zırhlı araç ve 43 otomobil, 3 adet savaş uçağı, 1 helikopter ve 2 seyir füzesi imha edildi.

*Ayrıca Rusya'da gizli seferberlik ilan edildi ve para karşılığında tecrübeli 60 bin asker alımı planlanıyor.

Askerler, Krasnador bölgesi, Perm bölgesi, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti, Inguşetya ve Kalmıkya'dan seçilecek.

“ASLA KABUL EDİLEMEZ”

Öte yandan Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Bucha kentinin kontrolünü bir ay boyunca elinde tutan Rus güçleri geçtiğimiz gün kentten geri çekilmiş, kentte giren Ukrayna ordusu sokaklarda ve evlerde çok sayıda sivilin cansız bedeni ile karşılaşmıştı.

Bucha'daki vahşetin ardından açıklama yapan Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, şu ifadeleri kullandı;

*Kiev yakınlarındaki Bucha ve Irpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet vericidir.

*Dost Ukrayna halkının acısını derinden paylaşıyoruz. Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi temel beklentimizdir.

*Türkiye savaşın başladığı ilk günden beri olduğu gibi, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir.

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