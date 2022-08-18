Salman Rüşdi’yi yaralayan saldırgan ilk kez basına konuştu: Hayatta kalmasına çok şaşırdım

Ünlü yazar Salman Rüşdi’yi bıçakla saldırarak ağır yaralayan saldırgan Hadi Matar, basına verdiği ilk röportajda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Matar, Rüşdi’nin tartışmalı Şeytan Ayetleri kitabının sadece iki sayfasını okuduğunu belirtti.

Sozcu.com.tr

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Dünyaca ünlü Hint asıllı yazar Salman Rüşdi'nin geçen hafta New York’ta katıldığı bir etkinlikte bıçaklı saldırıya uğramasının yankıları sürerken, saldırgan Hadi Matar cezaevinde verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Bazı Müslüman kesimlerde büyük tepkilere yol açan Şeytan Ayetleri kitabı nedeniyle İran'ın eski dini lideri Ruhullah Humeyni’nin 1989’da hakkında ölüm fetvası verdiği Selman Rüşdi, saldırıda ağır yaralanmıştı. Hastane yetkilileri ise ünlü yazarın sağlık durumunun iyiye gittiğini hatta konuşmaya başladığını açıklamıştı.

‘HUMEYNİ’YE HAYRANIM’

New York Post gazetesine konuşan Lübnan asıllı ABD'li saldırgan Hadi Matar, Rüşdi'nin saldırıdan sağ çıktığına çok şaşırdığını söyledi. Salman Rüşdi'nin aldığı bıçak darbeleriyle hayatta kalacağını düşünmediğini belirten Matar, İran'ın eski dini lideri Humeyni'ye de büyük hayranlık duyduğunu ifade etti.

Humeyni'nin fetvasından etkilenip etkilenmediği sorusunu yanıtlamayan 24 yaşındaki saldırgan, “Ayetullah’a çok saygı duyuyorum. Bence kendisi çok yüce biri” dedi. Matar, Rüşdi'nin tartışmalı Şeytan Ayetleri kitabının sadece iki sayfasını okuduğunu da belirtti.

İran Devrim Muhafızları'yla ilişkisi olduğu iddiasını reddeden Matar, saldırıyı tamamen kendi inisiyatifiyle düzenlediğini söyledi. Rüşdi'nin katılacağı etkinliğinin ilanını görünce saldırıyı düzenlemeye karar verdiğini anlatan Matar, ünlü yazarla ilgili “Ondan hoşlanmıyorum. İyi biri olduğunu düşünmüyorum. O İslam'a saldırdı” dedi.

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