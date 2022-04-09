Savaşın yarattığı acı, Ukraynalıların yüzlerine yansıdı

Rusya’nın 45. güne giren Ukrayna işgalinde korkunç tablo, Rus ordusunun çekildiği bölgelerden gelen görüntülerle daha da gün yüzüne çıktı. Yaşanan yıkım ve acı, savaşın ortasında yaşam savaşı veren Ukraynalıların yüzlerine yansıdı.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşında bilanço giderek ağırlaşırken, yaşanan yıkım sonrasında milyonlarca Ukraynalının hayatı artık eskisi gibi olmayacak. Aralarında ağır yaralananlar, evleri yıkılanlar ve yakınlarını kaybedenlerin bulunduğu Ukraynalılar, savaşın ortasında ölüm kalım mücadelesi veriyor.

Reuters haber ajansı, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde savaşın korkunç yüzüyle karşılaşan Ukraynalıları görüntüledi. Paylaşılan fotoğraflar yaşanan acıyı gözler önüne seriyor.

Rus ordusunun günler süren bombardımanıyla tanınmaz hale gelen Kiev bölgesine bağlı Borodyanka kasabasında korkunç yıkım, Rusya'nın geri çekilmesiyle gün ortaya çıktı. 77 yaşındaki Mariya, yıkılan bir binanın altında hayatını kaybeden kızı ve damadının ardından gözyaşı döküyor.

Büyük yıkımın yaşandığı Kiev'e bağlı Andrivka köyünde yaşlı bir çift.

Andrivka köyünde evi yerle bir olan Liubov Khomenko göz yaşlarını tutamıyor.

Miyoklayiv kentinde Rus bombardımanında büyük hasar alan bir yönetim binası önünde bekleyen Ukrayna askeri.

Odessa kentinde savaş nedeniyle sahipleri tarafından terk edilen birçok kediye Saint Michael Manastırı'ndaki kadınlar sahip çıktı. Onlardan biri olan Nun Varvara, birçok kedinin bakımını üstlendi.

Çernihiv yakınlarındaki Yahidne köyünde yıkılan bir evin önünde bekleyen 71 yalındaki Petro Hlistun.

51 yaşındaki Ludmila Verginska, oğlunun Rus askerlerinin saldırısında gözünden yaralandığını anlatıyor. Ukraynalı kadın, bir arkadaşının da Bucha'da Rus askerleri tarafından katledildiğini ve cesedinin bir bodrumda bulunduğunu söylerken göz yaşlarını tutamıyor.



Olga, Borodyanka kasabasında yıkılan evinin önünde nereye gideceğini bilemiyor.

Ukrayna'da çatışmaların en yoğun olduğu yerlerden Mariupol'de bir adam bombardımandan kaçmak için sığındığı apartmanının bodrumunda.

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