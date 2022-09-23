Seçim kampanyasını finanse etmek için çıplak fotoğraflarını satışa çıkardı

44 yaşındaki Perulu politikacı Tess Garcia, yerel seçimler için adaylığını açıkladı. Garcia'nın seçim kampanyasını finanse etmek için seçtiği yöntem ise gündem oldu.

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Peru’da La Banda de Shilcayo ilçe belediyesinin ilk meclis üyesi olarak çalışan 44 yaşındaki Tess Garcia, bu kez Union Regional hareketinin de desteğiyle yeniden seçilebilmek için harekete geçti.

Perulu politikacı, seçim kampanyasını finanse etmek için ilginç bir yöntem seçti ve OnlyFans hesabından seksi fotoğraflarını satışa çıkardı. Yerel basına konuşan Garcia, “Her zamanki politikadan bıktım ve bir girişimci olarak değişikliği hak ettiğimizi düşünerek böyle bir yol seçtim.” dedi. Garcia, corona virüsü pandemisinden bu yana OnlyFans hesabı bulunduğunu belirtirken, “Bu sayede kısa sürede dikkatleri üzerime çekmeyi başardım” dedi.

Seçim kampanyası için parayı OnlyFans’tan kazanan Garcia’nın fotoğraflarına aylık erişimin bir kişi için 20 dolar (yaklaşık 370 TL) olduğu açıklanırken, buradan toplam gelirini ise net olarak paylaşmadı.

ÜLKEDE GÜNDEM OLDU

Garcia ve Union Regional kampanyalarının ciddi olduğunu belirtirken, değişik önerileri hayata geçirmenin tam zamanı olduğunu söyledi. Garcia, seçimleri kazanmak istediğini belirtirken, “Bütün komşularımın yaşam kalitesini arttıracak güzel projeler planlıyorum” dedi.

Garcia, başkent Peru’ya nazaran yaşadığı bölgeyi ‘taşra’ olarak tanımlarken, ‘Lima’dan birçok kızın OnlyFans hesabı olduğunu gördüm. Buradan böyle cesur kişilerin çıkabildiğini herkese göstermek istedim.” dedi.

Garcia’nın bu çıkışı ülkede 1995 yılında sol kalçasında seçmenlerin oy pusulasının hangi bölümünü işaretlemesini istediğini belirten 13 numaralı dövmeyi gösterdikten sonra ülkenin din adamları tarafından kınanan eski kongre üyesi Susy Diaz ile karşılaştırıldı.

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