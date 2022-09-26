Seferberlik karşıtı Rus, komutanı vurdu: Kimse bir yere gitmiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen hafta ilan ettiği kısmi seferberliğe karşı ülke içinde protestolar sürerken, Sibirya’da bir kişi, Ukrayna'da savaşacak yedek askerleri kaydeden bir komutanı vurdu.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Ust-Ilimsk kentinde bir Rus, Ukrayna savaşına gitmek üzere yedek asker toplayan yerel bir askeri komitenin liderini silahla yaraladı. Kamuflaj elbisesi giyen adam, Ukrayna'da savaşmak istemediğini haykırarak “Kimse bir yere gitmiyor” diye bağırıp, yedek askerlerin kaydedildiği salonda askeri lidere ateş açtı. Salondakilerin kaçıştığı olay anına ait video sosyal medyada da yayıldı.

Olayda yaralanan askeri liderin öldüğü yönündeki haberler doğrulanmadı. İrkutsk Valisi İgor Kobzev, adamın durumunun ağır olduğunu belirtti. Saldırgan ise gözaltına alındı.

Putin'in seferberlik ilanı sonrasında Rusya'da düzenlenen savaş karşıtı protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı. Çok sayıda Rus da askere çağrılmaktan kaçmak üzere Türkiye dahil farklı ülkelere gitmeye başladı.

Son olarak Rusya’nın Dağıstan bölgesindeki seferberlik karşıtı protestolarda eylemcilerin polisle çatıştığı görüntüler uluslararası basında dikkat çekti. Protestolarda 100’den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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