SGK’dan gurbetçiye şok fatura

Sosyal Güvenlik Kurumu, yurt dışında yaşayan Türkler'i zorunlu sağlık sigortasına aldı ve yıllık prim borcu adı altında 8 bin ile 14 bin lira arasında faturalar göndermeye başladı. Gurbetçinin, yaşadığı ülke sigortasından çıkması isteniyor.

Ali GÜLEN

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Yurt dışında yaşayan Türkler'in emekli maaşını kesmek için fırsat kollayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), şimdi de gurbetçiye 8 bin TL ile 14 bin TL arasında değişen “Genel Sağlık Sigortası Prim Borcu” faturası göndermeye başladı. Mektuplar, Türkiye'den emekli olan ve henüz emekli olmamış kişilere de gidiyor.

SGK'nın amacı para toplayabilmek ama yurt dışında yaşayan kişi “SGK sağlık sigortalı“ olursa, yurt dışındaki çok ağır olan sağlık masraflarını SGK üstlenecek. Bu da, gurbetçinin her doktor faturasının veya örneğin 500 bin Euro, 1 milyon Euro'yu bulan kişi başı sağlık harcamalarının SGK'nın sırtına binmesi demek.

GURBETÇİYİ DE SİSTEME ALMIŞLAR

Türkiye'den borçlanarak emekli olanlara ve emekli olmasa da yurt dışında yaşayanlara gönderilen prim borçları, “Yurt dışındaki Türkler'in genel sağlık sigortasına alınması“ ile başladı. Yurt dışından emekli olan ve halen orada yaşayanlara, “Yurt dışı tedavi masraflarının 6 ay ya da 1 yıl üstlenildiğine dair AT 21 belgeleri“ verilmeye başlandı.

Ancak bu yasal değil. Çünkü yurt dışında yaşayan Türkler'in zaten bulundukları ülkelerde sağlık sigortası var ve bir kişi İkili Sosyal Güvenlik Anlaşmaları gereği aynı anda iki ülkede sağlık sigortasına dahil olamıyor.

İKİ MAĞDUR; BİRİ EMEKLİ, DİĞERİ DEĞİL

İlk olay, Almanya'dan borçlanarak emekli olan bir ev kadınının başına geldi. İstanbul'daki bir SGK, “Türk- Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesi“ne dayanarak, emekli Türk'ten, Almanya'daki sağlık kurumundan çıkmasını ve Türkiye'deki sağlık kurumuna girmesini istedi. 6 aylık sağlık sigortası garantisi verilen kadına da, 13 bin 803 lira 62 kuruşluk birikmiş prim borcu tahakkuk ettirildi.

Ev kadını da bunun üzerine SÖZCÜ'yü aradı. İstanbul'daki SGK ile yaptığımız görüşmede, yurt dışında yaşayan Türkler'in de “Zorunlu Sağlık Sigortası“na alındığını öğrendik. Oysa, yurt dışında sağlık sigortalı olan ve orada yaşayanların, sisteme girilmemesi gerekiyordu.

Yıllık prim borcu ile ilgili bildirimler, yurt dışında yaşayan ve emekli olmayanlara da geliyor. İnsanlar, “Almanya'da sağlık sigortam var. AOK'lıyım. Bu parayı neden ödeyeyim?“ diye sormaya başladı. Birçok gurbetçi ne yapacağını şaşırmış durumda. Emeklilikleri iptal etmek için emniyetin giriş-çıkış kayıtlarına bakan SGK'nın, yurt dışında yaşayan Türkler'i de bu şekilde tespit edip fatura gönderdiği sanılıyor.

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