Shinzo Abe suikastını engelleyemeyen emniyet müdürü istifa kararı aldı

Temmuz ayında sokak ortasında suikasta uğrayan Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe'nin öldürülmesi sonrasında dikkat çekici bir gelişme meydana geldi.

Sozcu.com.tr

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Japonya’da şok etkisi yaratan Shinzo Abe suikastından aylar sonra yeni bir gelişme yaşandı… Ülkenin en uzun süre görevde kalan başbakanı olarak bilinen Abe, Temmuz ayında miting yaptığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Saldırı ülkede şaşkınlık ve korku yaratırken bugün Japonya’nın çok okunan gazetelerinden Nikkei’den dikkat çekici bir iddia geldi. Japonya Emniyet Müdürü Itaru Nakamura, Abe suikastını engelleyemediği için sorumlu hissettiğini söyledi.

Nakamura, polisin Abe’yi koruyamamasından dolayı duyduğu pişmanlığı kamuoyuna duyurdu. Abe’nin korunmasında bazı hatalar olduğunu itiraf eden Nakamura istifa etmek istediğini söyledi.

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