Şili’de aniden beliren dev obruk inceleniyor

Şili’de bir maden alanında hafta sonunda birden bire ortaya çıkan dev obrukta incelemeler sürüyor. Yetkililer, 200 metre derinliğindeki obruğun dibinde ne bulduklarını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Şili'de aniden ortaya çıkan dev obruk tartışma yarattı.

Medya kuruluşları, 200 metre derinliğinde olduğu sanılan ve genişliği 25 metreyi bulan obruğun havadan çekilen görüntülerini paylaştı. Yetkililer, Copiapo bölgesindeki bir maden alanında hafta sonunda birden bire ortaya çıkan ve kara deliği andıran obrukta incelemeleri sürdürüyor.

Çukurun oluştuğu bölgede Kanadalı bir şirket bir süredir maden arama faaliyetleri yürütüyor. Şirketten yapılan açıklamada, yerleşim yerlerine uzakta oluşan çukurun oluşma nedeniyle ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Şili Jeoloji ve Madencilik Kurumu Sernageomin, çukurdan cumartesi günü haberdar olduklarını ve bölgeye bir araştırma ekibi gönderdiklerini açıkladı. Kurumun direktörü David Montenegro, “200 metreyi bulan çukurun dibinde herhangi bir maddeye rastlamadık ama bol miktarda su var” dedi.

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