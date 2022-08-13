Şimdiye kadar çekilmiş en net UFO fotoğrafı, 32 yıl sonra ilk kez yayınlandı

İskoçya'da bundan tam 32 yıl önce çekilen ve bugüne kadar kaydedilmiş en net UFO görüntüsü olarak kayıtlara geçen fotoğraf ilk kez yayınlandı. Bir süredir kayıp olduğu bilinen belgeler ortaya çıkmasıyla gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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Tarihler 4 Ağustos 1990’ı gösteriyordu. İskoçya’daki Cairngorms Ulusal Parkı’nın hemen dışında, güzel bir Highland Perthshire kasabası olan Pitlochry’de bir otelde çalışan iki arkadaş, biraz sonra olacaklardan habersiz, saat 21.00 sularında yürüyüş yapıyordu.

Calvine tepesindeki ikili, devasa bir gök cisminin kendilerine doğru yaklaşmakta olduğunu görünce ne yapacaklarını bilemediler, dehşete kapılıp çalıların arkasına saklandılar.

Yaklaşık 100 fit uzunluğundaki gök cisminin ne olduğunu anlayamayan ikili, dakikalar sonra duydukları ses karşısında irkildi. Bu ses ABD jetlerinin sesiydi. Beklemede olan iki Tornado uçağı sanki UFO’yu takip edercesine bölgeye gelmiş, ve belli olmayan nesneye yaklaşmıştı.

FOTOĞRAFLAR DA ÇEKENLER DE ORTADAN KAYBOLDU

Sonunda iki arkadaş saklandıkları yerden çıktı ve kameralarıyla o anı görüntülemeyi başardı. Onlar kameralarına sarıldıktan hemen sonra ise, UFO gökyüzüne doğru dikey bir şekilde yol aldı ve ortadan kayboldu…

İki genç, ellerinde UFO fotoğrafının olduğuna inanarak, görüntüleri skoçya’nın önde gelen gazetelerinden Daily Record’a gönderdiler… Ancak hiçbir haber basılmadı: Gazete, fotoğrafları Savunma Bakanlığı’na iletti.

Sonra ilk olarak fotoğraflar kayboldu, ardından da iki genç arkadaş.

Ta ki bugüne kadar…

32 YIL SONRA İLK KEZ YAYINLANDI

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve Ulusal Arşiv, bugüne kadar çekilmiş ‘en net UFO fotoğrafı’ olarak nitelendirilen o görüntüyü tam 32 yıl sonra ilk kez yayınladı. UFO’larla ilgili araştırmaların en somut karelerinden biri olarak adlandırılan görüntü 32 yıl sonra basına yansıdı.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, görüntülerin ‘gizlilik endişeleri’ nedeniyle bugüne kadar yayınlanmadığını belirtirken, tanıkların adlarının 2076’ya kadar yani 54 yıl daha açıklanmayacağını duyurdu

‘Calvine dosyası’ olarak bilinen bu UFO hikayesine ait ilk görüntüler ortaya çıkmasıyla birlikte kısa sürede uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

İngiliz Daily Mail gazetesi, emekli RAF memuru Craig Lindsay’in tam 32 yıl boyunca sakladığı görüntüleri yayınladı. Lindsay, gazeteye ’30 yıldan fazla bir süredir birinin bu konuyla ilgili iletişime geçmesini bekliyordum’ dedi.

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