Sıradan Rus vatandaşlarına sokak röportajında sordular: Savaş yüzünden suçluluk hissediyor musunuz?

61 gündür Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, bir YouTube kanalında sıradan Rus vatandaşlarına "Savaştan dolayı suçluluk hissediyor musunuz" diye soruldu. Yanıtlar ise kafa karıştırdı.

Sozcu.com.tr

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24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan savaş devam ederken, YouTube üzerinden yayınlanan bir sokak röportajı gündem oldu. Sokak röportajında YouTuber Danii Orain, yoldan geçenlere “Savaş yüzünden suçluluk hissediyor musunuz” diye sordu.

Röportajda, aynı Rusya Devlet Başkanı Putin’in dediği gibi “özel askeri operasyon” tanımı kullanılırken katılımcıların bazıları hiç suçluluk hissetmediğini söylerken diğerleri ise “kesinlikle suçluluk hissediyorum” ifadesini kullandı.

Mikrofon uzatılanların bazıları doğrudan kamerayı pas geçerek soruyu yanıtsız bırakırken, suçluluk hissetmediğini söyleyenlerden bazıları ise, “Bu sivillerin suçu değil. Bu siyasetçilerin sorumluluğunda” dedi.

“BENİMLE BİR İLGİSİ YOK”

Gönlünün rahat olduğunu söyleyen bir diğer kadın ise, “Mantıklı düşününce bu benim suçum değil. Bunun benimle bir ilgisi yok” ifadesini kullandı.

Savaşa karşı olduğunu ve suçluluk hissettiğini söyleyen bir adam ise, “Ben Rus vatandaşı olmaktan utanmıyorum. Fakat hükümetimizden utanıyorum” dedi.

Kameraya konuşan yaşlı bir kadın ise, “Sadece suçlu hissetmiyorum çok da üzgünüm” yorumunu yaptı.

Röportajda savaşı desteklediğini açıkça az sayıda insan beyan ederken, bazıları, “Şu an yaşananların doğru olduğunu düşünüyorum. Bu olmalıydı” derken, orta yaşlı bir adam ise genç neslin bilgiyi internet üzerinden almasından rahatsız olduğunu söyledi.

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