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Sırbistan’da amonyak sızıntısı paniği: OHAL ilan edildi

Sırbistan'da devrilen bir yük treninden sızan amonyaktan 51 kişi zehirlendi, bölgede büyük panik yaşandı.

Sozcu.com.tr
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Sırbistan’da amonyak sızıntısı paniği: OHAL ilan edildi

Sırbistan’ın güneydoğusundaki Nis-Dimitrovgrad demiryolu hattında, amonyak yüklü bir yük treninin vagonunun devrilmesi sonucu, havaya yayılan amonyak nedeniyle 51 kişi zehirlendi.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Pirot şehri yakınlarında, raydan çıkan yük treninin vagonundaki amonyak havaya karıştı. Açıklamada, amonyak sebebiyle 51 kişinin zehirlendiği belirtilerek, bölge halkına evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Pirot Belediye Başkanı Vladan Vasic ise yerel basına yaptığı açıklamada, kazanın ardından olağanüstü hal ilan edilen bölgedeki okullarda eğitime 1 gün ara verileceğini kaydetti. (AA)

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