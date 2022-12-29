Sırbistan’dan sınırdaki göçmenlere operasyon

Sırbistan'da göçmenlere yönelik operasyonda 109 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 2'si hakkında uluslararası yakalama kararının bulunduğu bildirildi.

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Sırbistan polisinden yapılan açıklamada, Macaristan sınırı yakınlarındaki Subotica’da göçmenlere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda çeşitli suçlardan haklarında uluslararası yakalama kararı bulunan 2 kişi de dahil olmak üzere 109 göçmenin gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alınanlardan 25’i hakkında “güvenlik” gerekçesiyle işlem yapılacağı aktarılan açıklamada, operasyon sırasında bir otomatik silahın ele geçirildiği ifade edildi.

Polis, olaya ilişkin başka detay paylaşmadı.

Sırbistan Radyo ve Televizyonu (RTS) ise yakalanan 2 kişinin, Fransa tarafından terör ve diğer ağır suçlardan aranan Afgan askerleri olduğu iddiasında bulundu.

Macaristan sınırındaki Horgoş’ta yapılan diğer operasyonda da yakalanan 93 göçmenin sığınma merkezine götürüleceği bildirildi.

Balkan ülkesi Sırbistan, yasa dışı göçle mücadelede Avusturya ve Macaristan’ın desteğiyle hareket ediyor. (AA)

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