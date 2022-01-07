Siyasetçilerin partisi Hong Kong’u karıştırdı: 100 hükümet yetkilisi tecrit altına alındı

Çin'e bağlı yarı özerk Hong Kong'ta Covid-19'a rağmen parti yapan siyasetçiler gündem oldu... Büyük bir kalabalığın katıldığı partiye katılan üst düzey hükümet yetkililerinin de aralarında olduğu yüzlerce insan tecrit altına alındı.

Sozcu.com.tr

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Çok sıkı corona virüsü önlemlerine rağmen Hong Kong yüzlerce insanın katıldığı bir parti Çin’e bağlı yarı otonom yönetimde yaşayanların büyük tepkisini çekti.

Hong Kong’un üst düzey isimlerinin katıldığı partiye katılan yüzlerce davetli tecrit altına alındı. Hong Kong lideri Carrie Lam da bu partiden dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Lam, “Bütün çabamızla bu salgınla mücadele etmeye çalışıyoruz. Hükümetin üst düzey yetkililerinin diğerlerine örnek olması ve büyük sağlık riski oluşturacak etkinliklerden uzak durmaları gerekiyordu” dedi.

Çinli siyasetçi Witman Hung’ın doğum günü kutlaması olduğu öğrenilen partiye katılan bir kadında Covid-19 çıktığı belirtildi. Yerel basında yer alan haberlere göre ülkenin mülteci politikasını yöneten Au Ka-wang ve İçişleri Bakanı Caspar Tsui’nin davetliler arasında olduğu belirtildi. Öte yandan Çin yanlısı yaklaşık90 kişinin de partiye katıldığı kaydedildi.

Bu üst düzey isimlerin Penny’s Bay karantina merkezine gönderileceği de kaydedildi. BBC’ye daha önce açıklamalarda bulunan bir pilot, Penny’s Bay hakkında “hapishane gibi. Güneş görmeyen ufacık odalarda kalınıyor” demişti.

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