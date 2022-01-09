Soma’da madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel Frankfurt’a atandı: Euro ile maaş alacak

Soma’da madenciyi tekmeleyen, Erdoğan’ın eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel, Frankfurt’a Ticari Ataşe olarak atandı. Yerkel'in maaşı Euro ile olacak kirası ve diğer masraflarını devlet karşılayacak.

Ali GÜLEN

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Türkiye’de 13 Mayıs 2014 günü yaşanan, Soma maden faciasında 301 işçi ölürken, eylem yapan madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel yeni bir göreve getirildi.

Dönemin başbakanı Erdoğan'ın “Özel Kalem Müdür Yardımcısı” olan Yerkel, Frankfurt Başkonsolosluğu’na Ticaret Ataşesi olarak atandı.

Yerkel, maaşını Euro olarak alacak, ayrıca ev kirası, çocuklarının masrafları devlet tarafından karşılanacak. Yine euro bazındaki tüm masraflarını da Türkiye Cumhuriyeti ödeyecek. Yerkel’in atanmasının gerçekleştiği, önümüzdeki haftalarda gelip görevine başlayacağı belirtiliyor.

TEKME ATTI, “AYAĞIM İNCİNDİ” DEDİ

Avrupa'daki Türk basınının merkezi konumundaki Frankfurt'a atanan Yusuf Yerkel’in, nasıl bir ticaret politikası izleyeceği de bilinmiyor. Yerkel, 13 Mayıs 2014'teki Soma maden faciasından sonra Başbakan Erdoğan bölgeye gittiğinde protestocu Erdal Kocabıyık koruma araçlarından birine tekme atmıştı. Bu hareket üzerine özel harekat polisleri Kocabıyık’ı yere yatırdı. O sırada arabasına binmek üzere olan Yerkel, yanına geldiği protestocuyu birkaç kez tekmeledi.

Yerkel, olayın hemen ardından ayağı incindiği gerekçesiyle „iş göremez“ raporu almıştı.

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