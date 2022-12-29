Suriye basınından Türkiye’yle görüşme yorumu: İşler Şam’ın istediği gibi gitmeseydi…

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan’ın Rusya’nın arabuluculuğunda Moskova'da Suriyeli mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmeye Şam’daki kaynaklardan ilginç bir yorum geldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'nin 11 yıl sonra Suriye ile ilk resmi teması, Suriye basınında da büyük ses getirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleriyle ortak mücadele çabaları ele alındı.

Hulusi Akar, üçlü toplantıya ilişkin, “Suriye ve bölgedeki durumun bir an önce olumlu yönde gelişmesi, sulhun, sükunun, istikrarın sağlanması için neler yapılabileceğini görüştük” dedi. Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiği belirtildi.

Suriye'de Beşar Esad hükümetine yakın El Vatan gazetesi, görüşmeyle ilgili kapsamlı bir haber yayınladı. Gazeteye konuşan kaynaklar, “Önceki aylarda yapılan güvenlik görüşmelerinde işler Şam’ın istediği gibi gitmeseydi bu görüşme gerçekleşmezdi” yorumunu yaptı.

Haberde, Türk ve Suriye istihbarat başkanlarının da Moskova’da Rus tarafının katılımıyla birçok dosyayı görüştüğü ve toplantının olumlu geçtiği bilgisi yer aldı.

Suriye'de 2011'de patlak veren savaşta Esad karşıtı muhalefete destek veren Türkiye'den son dönemde art arda gelen ılımlı mesajlar, ilişkilerde normalleşmenin başlayabileceği şeklinde yorumlanıyordu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye ile işlerin yoluna koyulabileceğini söyleyerek “Siyasette dargınlık olamaz” ifadesini kullanmıştı.

Suriye'den yetkililerse bugüne kadar olası bir normalleşme konusunda temkinli açıklamalar yapmıştı.

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