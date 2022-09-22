Suriye’de kolera salgını, sınırlarda alarm

Suriye’nin Rakka kentinde terör örgütü YPG/PKK ve rejimin kontrolündeki bölgelerde çıkan kolera salgınında 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 binin üzerinde kişinin ise hastalığa yakalandığı ileri sürüldü. Gelişme üzerine sınır kapılarında önlemler artırıldı.

Ahmet KAYA

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12 yıldan bu yana iç savaşın sürdüğü Suriye'de hijyen olmayan koşullardaki yaşam nedeniyle kolera salgını baş gösterdi. Salgının, pis ve kanalizasyon sularıyla sulanan sebzelerin yıkanmadan yenmesi nedeniyle otaya çıktığı belirtildi.

Salgında, temiz su bulunamaması, açık kanalizasyonlar ve kötü yaşam koşullarının da etkili olduğu vurgulandı. YPG/PKK ve rejim güçlerinin kontrolünde bulunan bölgelerde yaklaşık 2 bin kişinin şiddetli ishal ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurduğu, bunlardan 14'ünün yaşamını yitirdiği belirtildi.

TERÖRDEN ARINDIRILMIŞ BÖLGELERDE DURUM KONTROL ALTINDA

Salgın nedeniyle Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları bölgelerindeki sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, yerel meclisler, belediyeler, sağlık, eğitim, tarım ve sosyal hizmetler müdürlüklerinin yetkililerinin bir araya gelerek hastalığın yayılmasının önlenmesi için alınacak önlemleri görüştükleri öğrenildi. Bu kapsamda, hastanede koleralı hastaların tedavisi için özel servislerin açılması. Çadır kentlerde sahra noktalarının kurulması gibi önlemler alınması kararlaştırıldı. Bölgedeki illerin tabip odaları da sahadan salgın ve koleralı hasta konusunda bir bilgi ulaşmadığını söyledi.

VALİ GÜL’DEN AÇIKLAMA: ÖNLEMLER ARTIRILDI

Rakka'daki kolera salgını üzerine Türkiye sınırında da önlemler artırıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül, şu ana kadar ulaşan bir salgın bilgisi olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

“Salgın nedeniyle Suriye tarafında olası vakalar için karantina merkezleri oluşturma kararı alındı. Şu ana kadar yalnız Cerablus bölgesinde şüpheli bir vakaya rastlanmış. Onun test sonucu da negatif çıkmış. Sınır kapılarında önlemler artırıldı. Gelenlerin ateş ölçümü gibi, hastalığın belirgin belirtileri konusunda arkadaşlarımız daha kapsamlı tedbirlerle kontrolü sağlanacak. Şüpheliler derhal kontrol altına alınacak. Özellikle çadır kentlerde sağlık ve hijyen çalışmaları artırılacak, hastanelerde kolera servisleri açılarak, çadır kentlerde sahra noktaları kurulacak.”

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