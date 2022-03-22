Suriye’de Türkiye destekli örgüt liderleri lüks içinde yaşıyor

Suriye’de Özgür Suriye Ordusu’na bağlı Ceyş’ül İzze örgütünün liderlerinden Ebu Velid el İzze'nin oğlu Valid’in lüks yaşamı, yoksulluğun giderek yükseldiği İdlib’te tepkilere yol açıyor.

Sozcu.com.tr

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Suriye'de Beşar Esad yönetimine karşı savaşan Türkiye destekli muhalif liderlerin lüks yaşamı, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde yoksulluk içinde yaşayan Suriyeliler arasında öfkeye yol açıyor.

ABD merkezli Al Monitor sitesinde yer alan haberde, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı Ceyş'ül İzze örgütünün liderlerinden Ebu Velid el İzze’nin oğlu Valid'in çektiği videoların tepkilere yol açtığı belirtildi.

Sosyal medyada yayılan videolarda Valid'in lüks yaşamı, at çiftliğinde korumalarla beraber gezdiği anlar ve pahalı arabalar dikkat çekiyor.

Suriye'nin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolündeki İdlib'de halk büyük yoksulluk yaşarken, Valid “Suriye rejimi üyelerinin lüks yaşamını taklit etmekle” eleştirildi.

“İMPARATORLUK KURDULAR”

ÖSO liderlerinin yaşamı daha önce de tartışma yaratmıştı. ÖSO'ya bağlı Sultan Süleyman Şah Tümeni komutanlarından Muhammed el Casım'ın Afrin yakınlarında lüks araçlardan oluşan bir konvoyda araba kullanırken çekilen videosu 2019'da eleştirilere konu olmuştu. El Casım geçen yıl da İdlib'deki yoksulluğa rağmen Kemarun'a yaptığı yardımlar nedeniyle tepki çekmişti.

El Monitor'a konuşan bir ÖSO yetkilisi, “Bazı ÖSO liderlerinin yaptıkları, gerçeklikten tamamen koptuklarını, yoksulluktan kırılan ve kamplarda en temel ihtiyaçlarına ulaşamayan insanları umursamadıklarını gösteriyor” dedi. Adını açıklamayan yetkili, “Bu yolsuzluğa batmış liderler imparatorluk kurdu. İnsanların acı çekmesinden istifade ediyorlar. Tek umursadıkları konumları ve para” ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te yaşayan Suriye uzmanı Muhammed el Sukari de, Al Monitor'a yaptığı açıklamada, muhalif örgütler içinde yolsuzluğun yaygın olduğunu söyledi. El Sukari, Suriyeli muhalif örgütlerin bir kısmının Esad'ın lideri olduğu Baas Partisi'ne özendiğini ifade etti.

Haberde, son dönemde İdlib'de artan yoksulluk nedeniyle bölgede kontrolü elinde tutan örgütlere güvenin giderek azaldığı kaydedildi.

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