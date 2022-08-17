Suriye’den Moskova’da Türkiye karşıtı açıklama

Nisan ayında göreve getirilen Suriye'nin Savunma Bakanı Abbas, Moskova'da katıldığı bir etkinlikte Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’nin Suriye’ye askeri operasyon düzenleme planları uluslararası kamuoyunda gündemden düşmezken, bir açıklama da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın en güvendiği isimlerden olan Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas’tan geldi…

Nisan ayında göreve getirilen Abbas, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda konuştu.

KARIŞIK MESAJ VERDİ

Abbas, Şam yönetiminin Türkiye karşıtı açıklamalarını sürdürdü. Abbas, “Biz ABD ve Türkiye’nin Suriye’nin bazı bölgelerindeki varlığına son vermesini vurguluyoruz. Eğer onlar çekilirse hükümet de bu bölgede kontrolünü geliştirebilir ve yağmalanmaya konu olan kendi ulusal kaynaklarımıza yatırım yapabiliriz” ifadesini kullandı. Öte yandan Abbas, “Suriye’nin kapıları dostça gelenlere her zaman açıktır” yorumunu da yaptı.

Türkiye’yi hedef alan Abbas, “Bizim topraklarımızı, tarihimizi ve geleceğimizi saldırganlık ve yıkımla hedef alan ülkelere şunu söyleyebilirim ki karşılarında utancı kabul etmeyecek ve kendilerini ülkelerinin onuru ve saygınlığı için feda edecek insanlar bulacaklardır” dedi.