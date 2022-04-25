Suudi Arabistan’da taht oyunları sürüyor… Prens Selman’dan korkan kraliyet üyeleri, mülklerini satıyor

Son yıllarda rakiplerini saf dışı bırakan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın artan baskısı, kraliyet ailesi üyelerinin lüks hayatına da darbe vurdu. Selman’dan çekinen ve sertleşen hükümet politikaları sonucu gelir kaynakları azalan birçok prens, milyonlarca dolarlık evlerini, yatlarını ve mücevherlerini satmaya başladı.

Sozcu.com.tr

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Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın artan baskısı nedeniyle kraliyet ailesi mensubu prensler evlerini, yatlarını ve milyonlarca dolarlık sanat eserlerini satmaya başladı.

Wall Street Journal'ın özel haberine göre, Suudi prensler son dönemde ABD ve Avrupa'da toplam değeri 600 milyon doları aşan mülklerini sattı. Gazeteye konuşan kaynaklar, ülkenin fiili lideri olan Prens Selman'ın son dönemde kraliyet ailesi mensuplarının malvarlığını yakından takip ettiğini ve ultra lüks hayatlarına son vermek amacıyla için gelir kaynaklarını sınırladığını bildirdi. Prenslerin kraliyete ait devlet fonlarına erişiminin de büyük oranda sınırlandığı kaydedildi.

GELİR KAYNAKLARI AZALDI

1970-1980 döneminde ülkenin petrol gelirlerinin artmasıyla servetlerine servet katan prenslerden bazılarının aylık harcamasının 30 milyon doları bulduğu tahmin ediliyor. Son dönemdeki katı hükümet politikaları sonucu gelir kaynakları azalan Suudi Prensler, nakit paraya ihtiyaçları olduğu için malvarlıklarını satıyor. Ayrıca prenslerin, Prens Selman'ın tepkisini çekmemek için pahalı harcamalar yapmaktan kaçındığı da belirtiliyor.

Kaynaklara göre ülkenin eski Washington Büyükelçisi olan Prens Bender bin Sultan geçen yıl İngiltere'de 155 milyon dolarlık evini sattı. Ayrıca iki yat ve çok sayıda mücevher de satışa çıkarıldı. 2017'de Prens Selman'ın emriyle gözaltına alınan ve geçen yıl hayatını kaybeden eski ordu komutanlarından Turki bin Nasser de, serbest kalmak için 2020'de Los Angeles'taki 28,5 milyon dolarlık evini sattı. Bir dönem kraliyetin en önemli isimleri arasında olan ve 2011'de ölen Sultan bin Abdulaziz'in çocukları ise 2020'de Londra'daki bir malikaneyi 290 milyon dolara, Paris'teki bir evi de 87 milyon dolara sattı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, “Bu insanlar çalışmıyor. Birçok çalışanları var ve Prens Selman'dan korkuyorlar” dedi.

SELMAN, RAKİPLERİNİ SAF DIŞI BIRAKTI

Prens Muhammed bin Selman’ın 2017 yılında veliaht prens olarak açıklanmasının ardından yolsuzluk operasyonu kapsamında çok sayıda kraliyet ailesi üyesi, prens, iş adamı ve siyasi yetkili gözaltına alınmıştı.

36 yaşındaki Prens Selman, kraliyet ailesinde rakip olarak gördüğü isimleri saf dışı etmiş, 2020'de de amcası ve kuzeninin tutuklanması emri vermişti. Çok sayıda kraliyet ailesi mensubunun harcamalarına yönelik devlet desteği de kesilmişti.

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