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Suudi Arabistanlı iş insanı, Sisi’yi överken kalp krizi geçirdi

Suudi Arabistanlı iş insanı Mohammad Al Qahtani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den övgüyle bahsettiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Al-Salam Holding Yönetim Kurulu Başkanı Suudi Arabistanlı iş insanı Mohammad Al Qahtani, Mısır'ın Kahire'de düzenlenen Arap-Afrika Konferansı’nda yaptığı konuşma sırasında kalp krizi geçirerek yere yığıldı.

Hayatını kaybettiği açıklanan Al Qahtani'nin, konuşmasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’den övgüyle bahsettiği sırada kalp krizi geçirdiği aktarıldı. Al Qahtani'nin yere yığılmadan önce Sisi'yi “insanlığın dekanı ve barış adamı” olarak nitelendirdiği belirtildi.

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