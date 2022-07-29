Suudi kız kardeşlerin ölümünde sır perdesi aralanıyor

Avustralya'nın Sidney kentinde evlerinde ölü bulunan 2 Suudi kız kardeşin ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İngiliz basını, Suudi kardeşlerin gizemli ölümlerinde sır perdesinin aralanmaya başladığını duyurdu

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Avustralya’nın Sidney kentinde 7 Haziran tarihinde kiraladıkları evin ayrı odalarında çürümeye başlamış cesetleri bulunan 2 Suudi kız kardeşin ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Suudi Arabistanlı kız kardeşlerin dört hafta boyunca kirayı ödememesi ve postalarının birikmeye başlamasının ardından, apartman yöneticisi polise durumu bildirdi.

Polis 7 Haziran'da eve girdiğinde 24 yaşındaki Asra Abdullah Alsehli ve 23 yaşındaki Amaal Abdullah Alsehli'nin cansız bedenlerini ayrı odalarda buldu.

5 BİN DOLAR NAKİTLE KAÇMIŞLAR

İngiliz Daily Mail gazetesi, Suudi kardeşlerin ölümüyle ilgili detayları paylaştı. Gazete, iki genç kız kardeşin Suudi Arabistan’dan 5 bin dolar nakit parayla kaçtığını aktarırken, Hong Kong üzerinden Avustralya’ya uçtuklarını ve burada yeni bir hayata başladıklarını duyurdu.

Genç kızların, beş yıl önce Müslümanlık’tan ayrıldığı ve isimlerini değiştirdiği açıklandı.

Suudi kardeşlerin ölüm nedeni henüz belirlenemezken, vücutlarında yaraya veya daireye zorla giriş izine de rastlanmaması dikkat çekti.

ATEİST OLDULAR

Yemen merkezli haber kaynakları, genç kızların ebeveynleriyle bozulmuş olan ilişkileri nedeniyle 2017’de bir tomar nakitle anavatanlarından kaçtıklarını duyurdu.

Kaynakların iddiasına göre Reem ve Rawan Abdullah Al-Sahli olan isimlerini Israa ve Amal Abdullah Alsehli olarak değiştirdiler, İslam’ı reddettiklerini ve ateist olduklarını açıkladılar.

Gizemli ölümler sosyal medyada gündem olurken, birçok Orta Doğulu kız kardeşlerin neden Suudi Krallığı’ndan kaçma ihtiyacı hissettiklerini sorguladı.

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