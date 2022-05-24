Taliban, havalimanlarının işletilmesi için BAE’yle anlaşma imzalayacak

Afganistan’da geçen yaz iktidarı ele geçiren Taliban, Türkiye’nin de ilgilendiği ülkedeki havalimanlarının işletmesiyle ilgili olarak BAE’yle anlaşma imzalanacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Taliban, Afganistan'daki havalimanlarının işletilmesi için Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) anlaşma imzalanacağını açıkladı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Taliban liderlerinden Molla Abdülgani Baradar, açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Baradar’ın BAE ile görev paylaşım anlaşmasını duyurduğu mesaj, Türkiye ve Katar'ın da dahil olduğu aylardır süren görüşmelerin ardından geldi.

BAE, Türkiye ve Katar, bir süredir Taliban'la Kabil'deki ve Afganistan'daki diğer havalimanlarının işletilmesi için görüşmeler yürütüyordu. Türkiye ve Katar, havalimanlarının işletilmesine ve güvenliğine destek için Afganistan'a geçici teknik ekipler göndermişti.

Afganistan'da stratejik öneme sahip Kabil Hamid Karzai Havalimanı ve diğer havalimanlarının işletilmesi, Taliban'ın ağustosta iktidarı ele geçirmesinin ardından tartışma yaratmıştı.

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