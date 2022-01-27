Taliban heyeti, Norveç’te ABD ve AB temsilcileriyle bir araya geldi

Taliban heyeti, 23-25 Ocak tarihleri arasında Norveç’e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında başkent Oslo’da ABD ve AB temsilcileriyle bir araya geldi.

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Taliban heyeti, Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından Avrupa'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Taliban heyeti, Norveç'in başkenti Oslo'da Avrupa Birliği (AB), Fransa, Almanya, İtalya, Norveç, Birleşik Krallığı'nın yanı sıra ABD’nin Özel Temsilcileri ve Özel Elçileri, Taliban temsilcileri ve sivil toplum örgütleri ile bir araya geldi. AB ve ABD, Taliban heyeti ile yaptığı 24 Ocak'taki görüşmenin ardından ortak bildiri yayınladı.

Bildiride, gerçekleşen görüşmede Afganistan’daki insani krizi ele almanın aciliyetine odaklanıldığı ve Afganlara yardımcı olmak için gerekli adımları atılması gerektiğinin vurgulandığı belirtildi.

ENDİŞE VERİCİ ARTIŞ…

Afganistan'daki keyfi gözaltılar, medya baskıları, yargısız infaz ve işkence, kız çocuklarının eğitimine yönelik yasaklar, erkek refakatçi olmadan kadınlara seyahat etme özgürlüğü de dahil olmak üzere insan hakları ihlallerindeki endişe verici artışı durdurmak için adımlar atılmasına yönelik çağrıda bulunulan bildiride, Taliban’ın ülke genelindeki okulları mart ayında yeniden açacağına, tüm kadınların ve kızların okullara erişebileceklerine dair kamuoyuna verdiği sözler memnuniyetle karşılandığı ve bu kararın gerçeğe dönüşmesini sağlamak için bütçesel ve teknik hazırlıklara ihtiyaç duyulacağı vurgulandı.

TERÖRLE MÜCADELE VE UYUŞTURUCU

Bildiride, Taliban’ın terörle mücadele ve uyuşturucu kaçakçılığı konusundaki taahhütlerini yerine getireceğine dair beklentiler yinelendi.

Bildiride, Afganistan ekonomisinin canlanmasını desteklendiği kaydedilirken, Afgan ekonomisini istikrara kavuşturmak için nakit likiditesini artırmanın ve bankacılık sektörüne desteğin önemine dikkat çekildi. Bildiride ayrıca, katılımcıların Taliban'a finans sektörüne olan güveni yeniden tesis etmek için şeffaf ve sağlam bir stratejinin geliştirilmesi için baskı yaptığı ifade edildi.

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