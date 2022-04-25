Tansiyon tırmanıyor… Lübnan’dan İsrail’e roket atıldı

Kudüs’teki Mescid-i Aksa’da son dönemde yaşanan gerilim, bölgede tansiyonun yükselmesine yol açtı. İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan rokete yanıt olarak Lübnan'daki bazı hedefleri vurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzeyine bir roket atıldığını duyurdu. Roketin boş bir alana düşmesinin ardından İsrail ordusu, birliklerinin Lübnan’daki bazı hedefleri vurduğunu duyurdu.

İsrail ordu sözcüsü Ran Koçav, nadiren yaşanan gerilime dair “Bunun Ramazan ayı olmasıyla ve Mescid-i Aksa'daki olaylarla ilişkili olduğunu düşünüyoruz” dedi. Bölgedeki BM Barış Gücü taraflara sükunet çağrısı yaptı.

İsrail ve Hizbullah arasında 2006'da yaşanan savaştan bu yana Lübnan-İsrail sınırı büyük oranda sakinliğini koruyor. İsrail, geçen hafta da Gazze'den atılan roketlere yanıt olarak Hamas'a ait bazı askeri hedefleri vurmuştu.

İlginizi Çekebilir Mescid-i Aksa'da yeni gerilim: Yaralılar var