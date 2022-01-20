Tartışma yaratan maske kararı mahkemeye taşındı

Sağlık durumu müsait olmamasına rağmen uçakta maske takmaya zorlandığını söyleyen 68 yaşındaki Medora Clai Reading, su içmek üzere maskesini çıkardığı için uçaktan indirildiğini öne sürerek havayolu şirketinden 10 milyon dolar tazminat talep ediyor.

Sozcu.com.tr

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ABD'de bir kadın, maskesini indirip su içtiği için uçaktan indirildiği iddiasıyla havayolu şirketi Southwest Airlines'a 10 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

68 yaşındaki Medora Clai Reading, 7 Ocak'ta Washington-Florida seferi yapan uçakta, sağlık durumu müsait olmamasına rağmen maske takmaya zorlandığını söyledi.

Kalp sorunları yaşadığı ve klostrofobisi olduğu için su içmek zorunda kaldığını ifade eden kadın, bir uçuş görevlisinin kendisine bağırdığını ve gösterdiği tıbbi muafiyet kartını da kabul etmediğini belirtti.

Reading, nefes almakta zorlanmasına rağmen maskesini çıkardığı için uçaktan indirildiğini öne sürdü.

Reading, önceki gün New York Bölge Mahkemesi'nde açtığı davada Southwest Airlines'tan 10 milyon dolar tazminat talep ediyor.

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