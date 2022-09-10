Tartışma yaratan olay: Kraliçe II. Elizabeth’i bikinili kadınlarla andılar

70 yıl tahtta kalan Kraliçe II. Elizabeth'in 8 Eylül'de yaşamını yitirmesinden sonra akıllara durgunluk veren bir tören İngilizlerin İspanya'da çok sevdiği tatil bölgesi Ibiza'da gerçekleşti.

Sozcu.com.tr

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Birleşik Krallık, Kraliçe II. Elizabeth’in 8 Eylül’de yaşamını yitirmesinin şokunu yaşarken, İngiliz turistlerin çok sevdiği tatil bölgesi Ibiza’da şaşkına çeviren bir “anma töreni” gerçekleşti.

Ünlü futbolcu Gary Lineker’ın ağabeyi Wayne Lineker, ortağı olduğu kulüpte Kraliçe için bir anma töreni yaptı. İngiliz televizyonlarında yayınlanan yarışma programlarına da katılan 60 yaşındaki sosyetik isim anma törenini kişisel Instagram hesabından anbean paylaştı.

Ocean Beach isimli kulübün ortağı olan Lineker, İngiliz askerlerin kostümlerinin renklerine benzer bikiniler giyen mankenlerle bir kortej yaparak mekanda parti yaptı. Ayı postundan yapılan büyük şapkalar takan mankenler daha sonra dans etti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken çok sayıda İngiliz ise bu “eğlenceye” ateş püskürdü. Kırmızı-siyah renkli bikini, topuklu ayakkabı ve şapkayla dolaşan kadınlara ve mekanın ortaklarına tepki gösterenler bu gösterinin saygısızlık olduğunu söyledi.

Ocean Beach’in ortaklarından Tony Truman da bir konuşma yaptı. Truman, “Hepiniz eğleniyor musunuz? Bugün harika bir gün fakat ben, Wayne ve diğer ortaklarımız İngiliz olduğumuz için dün yaşanan olaya değinmeden geçemeyeceğiz. Bugün buradaki herkes Birleşik Krallık’tan gelmiş gibi gözüküyor. İngiliz, İrlandalı, İskoç, İtalyan, İspanyol olmanız fark etmez, Dünay üzerindeki en ikonik kadın dün gezegeni terk etti” dedi.

Bu konuşmadan sonra kadınlar selam verirken ulusal marşı söyledi.

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