Tasarrufta dünya şampiyonu olan Almanların serveti 7,7 trilyon euro oldu

Corona, savaş ya da ekonomik kriz Almanları etkilemiyor, onlar biriktirmeye devam ediyor.

Ali GÜLEN

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Alman halkının nakit parası, hisse senedi ve gelir elde etmeye yönelik özel sigorta poliçelerinde biriken parası 7,7 trilyon euro'ya yükseldi.

2021 yılında yüzde 15 tasarruf eden, yani her 100 euro'nun 15 euro'sunu biriktiren Almanlar, 7,7 trilyon euro'luk servetin sahibi olurken, bu yıl birikimin yüzde 16,1 olması ve yıl sonunda yaklaşık yüzde 8'lik toplam servet artışının gerçekleşmesi bekleniyor.

Böylece, Almanların tasarruftaki dünya şampiyonluğu daha da perçinlenecek.

DURDUKÇA ZENGİNLEŞTİLER

DZ Bank'ın yaptığı hesaplamalara göre, corona krizi tüketimi ve seyahatleri yavaşlattı. Bu nedenle Almanlar, durdukları yerde zenginleşti. Bu arada faizler çok düşük olduğu için, Almanların borsa yatırımlarına giderek daha fazla yöneldiği belirtiliyor.

Finansal piyasalara geçen yıl yaklaşık 169 milyar euro aktı. Corona krizinin bitmesi ve faizlerin yükselmesiyle bu akışın yavaşlaması bekleniyor.

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Federal İstatistik Dairesi, özel tasarruflardaki tek düşüşün, corona krizinin etkilemediği 2021 yılının yaz aylarında olduğunu ve o zaman birikimlerde yüzde 10,7'lik bir gerileme görüldüğünü belirtti.

Bu da Almanların tatillere ve alışverişe yöneldiğini gösteriyor. Bu yılın yaz aylarında benzer bir tablonun yaşanması ve zengin Almanların dünyanın her yerine turizm için yayılması bekleniyor.

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