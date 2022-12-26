Tatil pozu olay yaratan Norveçli bakan yeni tartışmanın ortasına düştü

Yaz aylarında İtalya'ya tatile giden ve burada paylaştığı fotoğraflarla olay yaratan Norveç'in Adalet Bakanı Emilie Mehl kendisini yeni bir tartışmanın ortasında buldu.

Sozcu.com.tr

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Norveç’in adalet bakanı Emilie Mehl, gündemden düşmüyor… Yaz aylarında arkadaşlarıyla İtalya’da tatil yapan ve burada paylaştığı bir fotoğrafla gündem olan genç bakan bu sefer sosyal medya kullanımı sebebiyle tartışmaların odağı oldu.

Yazın Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafta Akdeniz’de bikinisiyle sörf tahtası üzerinde kürek çekerken görülen Mehl’in bu fotoğrafına muhalefet partileri, “Sörf tahtasına can yeleği olmadan çıktı” diyerek tepki göstermişti. Norveç yasalarına göre denizden belli bir noktaya kadar uzaklaşanların can yeleği takmasına zorunluluk getirilirken Mehl, fotoğrafın İtalya’da çekildiğini açıklamış ve yasalara tabi olmadığını belirtmişti.

O dönem tartışmalara konu olan Mehl ise son haftalarda bünyesinde Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger gibi platformları barındıran Meta’nın rakibi olarak konumlanan Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok sebebiyle zor günler geçiriyor.

Çin merkezli Bytedance isimli şirkete ait olan TikTok’un kişisel verileri ve özel devlet sırlarını çalabileceğini iddia eden bazı yetkililer Mehl’in TikTok paylaşımı yapmaması gerektiğini ve platformdan çıkması gerektiğini söyledi.

ÇOK NET YANIT VERDİ

Siyasetçiler Per-Willy Amundsen ve Hoyres Sveinung Stensland genç bakanın TikTok hesabı ile ilgili yazılı soru önergesi sundu. Norveçli gazeteci Anders Magnus da İsveç hükümetinin bütün siyasetçi ve memurlara “TikTok hesaplarınızı silin” uyarısında bulunduğuna dikkat çekerek, “Mehl ne zaman TikTok hesabını silecek” diye sordu.

TikTok üzeridne 16 bin takipçisi olan ve en son 6 Ekim’de paylaşım yapan Mehl bir basın toplantısı düzenleyerek sorulara yanıt verdi. Mehl, TikTok hesabını silmeyeceğini duyurdu. Mehl, “Ben TikTok’u güvenlik çerçevesince kullanıyorum ve herkesin de bütün uygulamalara aynı şekilde yaklaşması gerektiğini tavsiye ederim” dedi.

Mehl, uygulamanın mikrofon ve fotoğraflara erişiminin kısıtlanabildiğini de belirtti.