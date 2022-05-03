TBMM Başkanı Şentop, 9 ülkenin Meclis ve Senato başkanları ile bayramlaştı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı nedeniyle 9 ülkenin Meclis ve Senato başkanlarıyla telefonda görüşerek, bayramlarını tebrik etti.

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TBMM Başkanı Şentop, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, Pakistan Milli Meclis Başkanı Raja Pervaiz Ashraf, Birleşik Arap Emirlikleri Federal Konsey Başkanı Saqr Ghobash, Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov, Türkmenistan Meclis Başkanı Gülşat Mammedova ile Türkmenistan Halk Meclisi Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Muhammed Al Sheikh ve Kazakistan Senato Başkanı Maulen Ashimbayev ile telefonda görüştü.

Şentop, mevkidaşlarının ve ülke halklarının Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek, bayramın İslam alemi ve tüm insanlık için sağlık, afiyet, huzur ve barış getirmesi temennilerinde bulundu.

Görüşmelerde karşılıklı bayram tebriğinin yanı sıra ikili ilişkiler, son dönemdeki bölgesel ve siyasi gelişmeler de alındı.

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