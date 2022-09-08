Terör örgütü ve ABD’den sınırın dibinde skandal hamle: Bir de Twitter’da paylaştılar

Omurgasını terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin oluşturduğu ve ABD'nin "IŞİD'le mücadele" için kurduğunu iddia ettiği Suriye Demokratik Güçleri'nin Türkiye-Suriye-Irak sınırındaki Derik'te gerçek silah ve mühimmat kullanarak bir tatbikat yaptığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye ile ABD arasında büyük bir anlaşmazlığa sebep olan ve omurgasını terör örgütleri PKK/YPG/PYD’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin ABD ile birlikte Türkiye-Suriye-Irak sınırına çok yakın bir noktada tatbikat yaptığı ortaya çıktı.

Olay Birleşik Ortak Görev Gücü’nün resmi Twitter hesabından paylaşılınca ortaya çıktı. Suriye Demokratik Güçleri’nin Türkiye sınırına bu kadar yakın bir noktada ilk kez ortak tatbikat düzenlediği de öğrenildi.

Yapılan basın açıklamasında, “Uyuyan hücreleri engellemeye yönelik tatbikatta ağır ve orta ağırlıkta gerçek silah ve mühimmat kullanıldı” denildi.

ABD’den de konuyla ilgili bir açıklama geldi. ABD’li yetkililer Twitter üzerinden yapılan açıklamada, “IŞİD’le mücadeleye devam edileceğini ve Suriye’nin kuzeydoğusunda uzun vadeli başarı elde edilmesine yardım ettikleri” belirtildi.

İlginizi Çekebilir İran basınından çarpıcı iddia: Türkiye, Suriye muhalefetinin ülkeden ayrılmasını istedi

İlginizi Çekebilir Tıp dünyası şaşkın: Aynı gün iki erkekle ilişkiye girdi ikiz doğurdu