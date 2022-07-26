THY 3 ülkeye uçuşları durdurma kararı aldı
Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna’da ve Rusya ile Belarus’un bazı şehirlerinde uçuşların 30 Eylül 2022 tarihine kadar iptal edildiğini duyurdu.
THY’den yapılan açıklamada, “30 Eylül 2022 (dâhil) tarihine kadar Ukrayna çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz” denildi.
RUSYA’NIN 3 KENTİNDE UÇUŞLAR DURDURULDU
Türk Hava Yolları, Rusya'nın Soçi, Rostov, Yekaterinburg, şehirlerine uçuşların 30 Eylül 2022 tarihine kadar çıkışlı/varışlı uçuşların iptal edildiğini duyurdu.
BELARUS’UN BAŞKENTİNE DE UÇUŞLAR DURDU
Belarus'un başkenti Minsk'e de 30 Eylül 2022 tarihine kadar çıkışlı/varışlı uçuşların iptal edildiği açıklandı.