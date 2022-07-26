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THY 3 ülkeye uçuşları durdurma kararı aldı

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna’da ve Rusya ile Belarus’un bazı şehirlerinde uçuşların 30 Eylül 2022 tarihine kadar iptal edildiğini duyurdu.

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THY 3 ülkeye uçuşları durdurma kararı aldı

THY’den yapılan açıklamada, “30 Eylül 2022 (dâhil) tarihine kadar Ukrayna çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz” denildi.

RUSYA’NIN 3 KENTİNDE UÇUŞLAR DURDURULDU

Türk Hava Yolları, Rusya'nın Soçi, Rostov, Yekaterinburg, şehirlerine uçuşların 30 Eylül 2022 tarihine kadar çıkışlı/varışlı uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

BELARUS’UN BAŞKENTİNE DE UÇUŞLAR DURDU

Belarus'un başkenti Minsk'e de 30 Eylül 2022 tarihine kadar çıkışlı/varışlı uçuşların iptal edildiği açıklandı.

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