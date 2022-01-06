THY’den Kazakistan kararı: Seferler iptal

Türk Hava Yolları'nın (THY) Kazakistan'da tarifeli uçuş yaptığı Nur-Sultan, Almatı ve Aktav seferleri 9 Ocak'a kadar iptal edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kazakistan, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılmasıyla patlak veren protestolar devam ediyor. Olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının yürürlükte olduğu ülkede, güvenlik güçlerinin şiddet olaylarını bastırmaya yönelik başlattığı operasyonlar sürüyor.

Bu kapsamda başta başkent Nur-Sultan’daki Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı olmak üzere Almatı Uluslararası Havalimanı ve Aktav Havalimanı’nda uçuşlar dün akşamdan itibaren yapılamıyor. THY, 9 Ocak’a kadar olan tüm Kazakistan uçuşlarını iptal etti.

TERMİNALDE UÇUŞLARINI BEKLİYORLAR

Türkiye’den ülkelerine dönmek isteyen Kazakistanlı yolcular ise İstanbul Havalimanı’nda dünden bu yana seferlerin başlamasını bekliyor. Havalimanında uçuşlarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip eden yolcular, bilet satış bankoları önünde görevlilerden bilgi almaya çalışıyor.

Uçuşları iptal olan bazı yolcular terminalde kalmayı tercih ederken, bazılarının da konaklamak için şehir merkezindeki otellere gittikleri öğrenildi. Tatil için geldiği İstanbul’dan ailesi ile birlikte ülkesine dönmek isteyen Kazakistan vatandaşı Gulzhanat Mugzhanova, iki gündür Nur-Sultan uçuşlarının iptal olması nedeniyle havalimanında mahsur kaldıklarını belirtti.

Mugzhanova, “İki gündür ülkemize gidemiyoruz. Ne zaman uçacağımızla ilgili havayolu şirketine ve konsolosluğa başvurduk. Ancak henüz bir yanıt alamadık. En erken uçuş için 17-18 Ocak deniliyor. Ne olacağını bilmiyoruz” ifadelerini kullandı. DHA

İlginizi Çekebilir Kazakistan'dan kötü haberler geliyor: Protestolarda ölü sayısı artıyor